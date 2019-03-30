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Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась

Новости » Экономика    30.03.2019 - 17:00
Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась
Иллюстративное фото (eubam.org)

Ухудшение произошло после роста цен в предыдущие месяцы

В марте 2019 года мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (март 2019 года).

Как отметили в НБУ, ухудшение произошло из-за снижения цен на зерновые и коррекции цен на железную руду после стремительного роста в предыдущие месяцы.

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась

В марте мировые цены на сталь колебались в относительно узком диапазоне. Отдельные страны продолжали наращивать объемы производства стали, в частности США и Китай (последний нарастил производство за январь-февраль на 9,2% г/г), другие - существенно сократили, в частности Турция (на 16,1% г/г) и Иран. В свою очередь, цены на железную руду воздержались от дальнейшего роста и колебались около 86 долларов/тонна, отмечается в обзоре.

Цены на зерновые оставались на низком уровне. Так, цены на пшеницу сдерживались за счет: ожиданий хорошего урожая пшеницы в Бразилии; сокращения импорта Индонезией; наращивания экспорта мягкой пшеницы странами ЕС; ожиданий значительного урожая пшеницы в Австралии.

Несмотря на значительный спрос цены на кукурузу оставались низкими из-за высоких запасов кукурузы, в частности в Украине, и улучшения оценок текущего мирового урожая, говорится в обзоре НБУ.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.

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