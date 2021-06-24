Цене ОГХК на аукционе прогнозируют рост со стартовой в 2 раза

Цена "Обьединенной горно-химической компании" в ходе приватизационного аукциона может вырасти минимум в 2 раза благодаря существенному улучшению финансовых показателей и росту подтвержденных запасов сырья в 2020 году.

Так, в ходе подготовки ОГХК к приватизации стартовую цену предприятия удалось поднять с 2,1 млрд грн до 3,7 млрд гривен.

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, на ее формирование положительно повлияло увеличение запасов на Вольногорском комбинате, рост мировых цен на титан и улучшение финансовых показателей компании.

Так, чистая прибыль в 2020 году выросла в 3,5 раза - со 100 до 350 млн грн.

"Рыночная стоимость только запасов ильменита компании превышает 1 млрд долл. Отношение скорректированного выручки к прибыли компании, около 20%, дает понять, что прибыль от только имеющихся резервов ильменита может превысить 250 млн долл или 6,8 млрд грн", - отмечается в статье.

При этом, учитывая вероятную оптимизацию затрат и повышение эффективности компании при переходе в частный сектор, рыночная стоимость предприятия может оказаться даже выше.

"Отношение стоимости компании к EBITDA среди подобных промышленных компаний до кризиса 2020 колебалось от 7 до 10. То есть 35 млн долл скорректированной EBITDA в 2020 году означает, что сравнительная рыночная стоимость компании может составить 6,7-9,5 млрд грн", - посчитали в ЭП.