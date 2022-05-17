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Ценой в 30 000 мертвых россиян: у Зеленского ответили на уверенность Кремля в "победе"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента отреагировали на заявления Кремля об уверенности в "победе" войны против Украины. Там призвали определиться со значением этого слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Без сомнения, "российская победа", которая включает тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", - написал Подоляк.

Что произошло

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал несколько заявлений, одной из которых была уверенность в "победе" в войне против Украины.

"Россия уверена в своей победе и достижении поставленных целей, в том, что "все будет хорошо", - сказал Песков.

Стоит отметить, недавно в НАТО выразили уверенность, что Украина способна одержать победу над российскими войсками.

Кроме того, сообщалось, что война на территории Украины идет не так, как этого ожидала Россия. Оккупанты отступают от Харькова, а наступление на Донбасс - остановилось.

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ПесковИрина ПодолякВойна России против Украины