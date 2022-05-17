Ценой в 30 000 мертвых россиян: у Зеленского ответили на уверенность Кремля в "победе"

"Без сомнения, "российская победа", которая включает тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", - написал Подоляк.

Что произошло

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал несколько заявлений, одной из которых была уверенность в "победе" в войне против Украины.

"Россия уверена в своей победе и достижении поставленных целей, в том, что "все будет хорошо", - сказал Песков.

Стоит отметить, недавно в НАТО выразили уверенность, что Украина способна одержать победу над российскими войсками.

Кроме того, сообщалось, что война на территории Украины идет не так, как этого ожидала Россия. Оккупанты отступают от Харькова, а наступление на Донбасс - остановилось.

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