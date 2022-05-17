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Ціною в 30 000 мертвих росіян: у Зеленського відповіли на впевненість Кремля в "перемозі"

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента відреагували на заяви Кремля про впевненість у "перемозі" війни проти України. Там закликали визначитися зі значенням цього слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Без сумніву, "російська перемога", яка включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області, лише наростатиме. Просто Пєсков має визначитися з дефініцією слова "перемога" ціною 30 тисяч мертвих росіян", - написав Подоляк.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив декілька заяв, однією з яких була впевненість у "перемозі" в війні проти України.

"Росія упевнена у своїй перемозі та досягненні поставлених цілей, у тому, що "все буде добре", - сказав Пєсков.

Варто зазначити, нещодавно в НАТО висловили впевненість, що Україна здатна здобути перемогу над російськими військами.

Крім того, повідомлялося, що війна на території України йде не так, як цього очікувала Росія. Окупанти відступають від Харкова, а наступ на Донбас - зупинився.

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