Цена на руду в Китае обвалится до 70 долларов, - Goldman Sachs

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что в третьем квартале цены на железную руду обвалятся до $70/т. Избыток железной руды, по их оценкам, составит к концу 2022 года 67 млн т, тогда как в первом полугодии наблюдался дефицит в размере 56 млн т.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Ранее аналитики банка ожидали цены на уровне $90/т. Причиной ухудшения прогноза стала слабость рынка недвижимости в Китае, который переживает кризис из-за жестких мер правительства.

Этот сектор обеспечивает около трети спроса на сталь и железную руду в Китае, что, в свою очередь, составляет около четверти мирового спроса на морские перевозки. Также на цены повлияло резкое замедление спроса на сталь во всем мире.

Напомним, ранее из-за падения цен на руду и проблем с логистикой заявили о приостановке своих горно-обогатительных комбинатов две крупнейших компании ГМК Украины - "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

Группа "Метинвест" объявила о приостановке добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах. Первые два приостановили с 1 июля, а СевГОК - с середины июля. Продолжит работать только ЦГОК, но с уменьшением мощности.

"АрселорМиттал" принял решение остановить работу горно-обогатительного комбината с августа и на ближайшие три месяца. Также в компании объявили о сокращении зарплат работников на треть.

В ОП "Укрметаллургпром" констатировали, что сектор ГМК Украины переживает тяжелейший кризис за все время независимости, вызванный значительным удорожанием логистики на фоне низких мировых цен на металлопродукцию.