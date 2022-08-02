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Ціна на руду в Китаї обвалиться до 70 доларів, - Goldman Sachs

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Вівторок 02 серпня 2022 16:58
Ціна на руду в Китаї обвалиться до 70 доларів, - Goldman Sachs Фото: ціна на руду в Китаї обвалиться до 70 доларів за тонну (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що в третьому кварталі ціни на залізну руду обваляться до $70/т. надлишок залізної руди, за їхніми оцінками, складе до кінця 2022 року 67 млн т, тоді як у першому півріччі спостерігався дефіцит у розмірі 56 млн т.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

Раніше аналітики банку очікували ціни на рівні $90/т.причиною погіршення прогнозу стала слабкість ринку нерухомості в Китаї, який переживає кризу через жорсткі заходи уряду.

Цей сектор забезпечує близько третини попиту на сталь і залізну руду в Китаї, що, своєю чергою, становить близько чверті світового попиту на морські перевезення. Також на ціни вплинуло різке уповільнення попиту на сталь у всьому світі.

Нагадаємо, раніше через падіння цін на руду і проблеми з логістикою заявили про припинення своїх гірничо-збагачувальних комбінатів дві найбільші компанії ГМК України - "Метінвест" і "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Група "Метінвест" оголосила про припинення видобутку на південному, Інгулецькому і північному гірничо-збагачувальних комбінатах. Перші два призупинили з 1 липня, а ПівнГЗК - з середини липня. Продовжить працювати тільки ЦГЗК, але зі зменшенням потужності.

"АрселорМіттал" прийняв рішення зупинити роботу гірничо-збагачувального комбінату з серпня і на найближчі три місяці. Також в компанії оголосили про скорочення зарплат працівників на третину.

В ВП "Укрметалургпром" констатували, що сектор ГМК України переживає важку кризу за весь час незалежності, викликану значним подорожчанням логістики на тлі низьких світових цін на металопродукцію.

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