Цена на Brent упала до минимума за последний год

За последние 13 месяцев цена на нефть Brent упала до минимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до 54,7 долларов за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 2,1% - до 50,5 долларов за баррель.

По информации издания Bloomberg, спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки из-за коронавируса, что составляет 20% от общего объема потребления.

Напомним, Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса. Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Как сообщало РБК-Украина, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.