Ціна на Brent впала до мінімуму за останній рік

За останні 13 місяців ціна на нафту Brent впала до мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures в ході торгів опускалася на 3,4%, до 54,7 долара за барель. Ф'ючерс на нафту BRENT на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася на 2,1% - до 50,5 доларів за барель.

За інформацією видання Bloomberg, попит на нафту в Китаї впав на три мільйони бареля на добу через коронавірус, що становить 20% від загального обсягу споживання.

Нагадаємо, Fitch допускає падіння цін на нафту нижче 50 доларів через коронавірус. Fitch очікує, що ціни на нафту в 2020 році залишаться вкрай волатильними. Крім спалаху коронавіруса, на ціни можуть вплинути геополітична напруженість і економічні настрої.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавіруса з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.