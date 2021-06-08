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Цена нефти в Украине с начала года выросла на 30%

Автор: Александр Белоус

Фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 грн/тонн. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года (10 127,43 гривен/тонн).

Об этом сообщает Директорат ценовой политики и развития реального сектора экономики Министерства экономики.

По данным министерства, за последний месяц цена выросла на 5,2%.

В то же время цены на нефть в мае 2021 года в 3,3 раза выше, чем в апреле 2020 года, когда фактическая цена реализации нефти, конденсата в Украине составляла 3959,80 грн/тонна.

Напомним, инвестбанк Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. Спрос будет восстанавливаться благодаря вакцинации и отмене локдаунів.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 4 июня выросли, поскольку решение ОПЕК + и восстановление спроса сняли опасения по поводу разрозненной вакцинации против COVID-19 по всему миру. Нефть марки Brent превысила отметку в 72 доллара впервые с мая 2019 года.

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