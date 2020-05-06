ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цена нефти в Украине за месяц упала на треть

Новости » Экономика     06.05.2020 - 11:03
Цена нефти в Украине за месяц упала на треть
Фото: цистерны с топливом (flickr.com/cp9524)

Благодаря падению цен на энергоресурсы Украина экономит миллиарды долларов

Фактическая цена реализации нефти, конденсата за апрель 2020 года в Украине составила 3959,80 грн/тонн. Об этом сообщает Директорат промышленной политики и стимулирования развития регионов Министерства развития экономики,торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с мартом 2020 года цена нефти упала на 33% (с 5912,80 грн/тонн).

Напомним, заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов. Как отметил Сологуб, энергоносители составляют около 20% в украинском импорте, в прошлом году это было 12 млрд долларов.

Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году.

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.

Цены на нефть снижаются на опасениях новой торговой войны В Беларуси построят нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Новости Украины нефть
News
On Top