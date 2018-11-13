Цена нефти Brent впервые с апреля опустилась ниже 69 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на уровне 68,71 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 13 ноября 2018 года, опустилась ниже отметки 69 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 68,71 доллара за баррель. Это на 3,24% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 10 апреля этого года.

Цены на нефть снижаются по итогам встречи Министерского мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ тоже сокращать добычу в новом году. Следующие переговоры пройдут в Вене 5-7 декабря, когда страны ОПЕК+ должны будут подписать новое соглашение о бессрочном сотрудничестве с января 2019 года.

Напомним, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что члены ОПЕК согласились с необходимостью снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок на 0,5 млн баррелей в сутки уже в декабре.