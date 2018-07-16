Цена нефти Brent снизилась до 74,8 долларов за баррель

Цены снижаются на фоне ослабевших опасений о дефиците сырья на мировом рынке

Цена североморской марки нефти Brent в понедельник утром, 16 июля 2018 года, снизилась до доллара 74,81 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Указано, что это на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Агентство Reuters сообщает, что цены на нефть утром в понедельник снижаются на фоне ослабевших опасений о дефиците сырья на мировом рынке. Так, ранее сообщалось, что по состоянию на 7:30 по киевском времени фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,64 процента до 74,85 за баррель.

Также агентство указывает, что фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 70,54 долларов за баррель, что на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия, а цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 495,5 юаня за баррель.

Подчеркивается, что игроки рынка ждут саммита глав Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые в понедельник проведут встречу в Хельсинки.

По данным Bloomberg, Штаты рассматривают возможность "распечатать" свои стратегические резервы нефти, если наращивания предложения другими производителями окажется недостаточно для предотвращения роста цен на сырье. Данные резервы оцениваются на уровне около 660 миллионов баррелей.

Напомним, 10 июля цена нефти Brent превысила 79 долларов за баррель. Такой рост был связан с целым рядом событий, в связи с чем возникли трудности в поставках сырья и дефицит предложения.