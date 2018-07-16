Ціна нафти Brent знизилася до 74,8 доларів за барель

Ціни знижуються на тлі ослаблих побоювань щодо дефіциту сировини на світовому ринку

Ціна північноморської марки нафти Brent у понеділок вранці, 16 липня 2018 року, знизилася до долара 74,81 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Зазначено, що це на 0,45% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Агентство Reuters повідомляє, що ціни на нафту вранці в понеділок знижуються на тлі ослаблих побоювань щодо дефіциту сировини на світовому ринку. Так, раніше повідомлялося, що станом на 7:30 за київським часом ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,64 відсотка до 74,85 за барель.

Також агентство вказує, що ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу 70,54 доларів за барель, що на 0,66 відсотка нижче попереднього закриття, а ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародної енергетичної біржі (INE) вранці трималася на рівні 495,5 юаня за барель.

Підкреслюється, що гравці ринку чекають саміту глав Сполучених Штатів Америки і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, які в понеділок проведуть зустріч у Гельсінкі.

За даними Bloomberg, Штати розглядають можливість "розпечатати" свої стратегічні резерви нафти, якщо нарощування пропозиції іншими виробниками виявиться недостатнім для запобігання зростанню цін на сировину. Дані резерви оцінюються на рівні близько 660 мільйонів барелів.

Нагадаємо, 10 липня ціна нафти Brent перевищила 79 доларів за барель. Таке зростання було пов'язане з цілою низкою подій, у зв'язку з чим виникли труднощі в поставках сировини і дефіцит пропозиції.