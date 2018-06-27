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Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    27.06.2018 - 15:51
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке в 77,03 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 27 июня 2018 года, находится выше 77 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 15:42 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,03 доллара за баррель. Это на 1,89% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 77 долларов за баррель 12 июня.

Нефть продолжает рост на фоне сообщений о том, что США требуют от стран-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят санкции США.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК повышают объемы добычи в рамках нефтяной сделки.  

 

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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