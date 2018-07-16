Ціна нафти Brent перевищила 75 доларів за барель

Brent торгується на рівні 75,17 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent в понеділок, 16 липня 2018 року, перевищила позначку в 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:44 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,17 долара за барель. Це на 0,03% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, сьогодні вранці ціни на нафту знижувалися на тлі слабких побоювань про дефіцит сировини на світовому ринку. Зокрема, станом на 07:30 ціни на Brent знижувалися до 74,85 долара за барель.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу 70,54 доларів за барель, що на 0,66% нижче попереднього закриття. Зазначимо, трейдери чекають результатів саміту лідерів Сполучених Штатів Америки та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, які в понеділок проведуть зустріч в Гельсінкі.