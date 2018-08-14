Цена нефти Brent превысила 73 доллара за баррель

Brent торгуется на отметке в 73,19 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 14 августа 2018 года, превысила отметку в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:56 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,19 доллара за баррель. Это на 1,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне падения спроса на рискованные активы, в том числе и сырье, из-за валютного кризиса в Турции.

Кроме того, эксперты полагают, что запасы нефти в США снизились вторую неделю подряд. Консенсус-прогноз, опубликованный Bloomberg, предусматривает сокращение запасов нефти в США за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация намерена ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь для снижения реэкспорта в страны Европейского союза. Предполагается, что Беларусь поставляет Польше и Германии нефть, которую закупает без пошлин.