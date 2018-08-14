Ціна нафти Brent перевищила 73 долара за барель

Brent торгується на позначці в 73,19 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 14 серпня 2018 року, перевищила позначку в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:56 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,19 долара за барель. Це на 1,53% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок в ході сьогоднішніх торгів підвищуються після зниження за підсумками попередньої сесії на тлі падіння попиту на ризиковані активи, в тому числі і сировину, через валютну кризу в Туреччині.

Крім того, експерти вважають, що запаси нафти в США знизилися другий тиждень поспіль. Консенсус-прогноз, опублікований Bloomberg, передбачає скорочення запасів нафти в США за минулий тиждень на 2,5 млн барелів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація має намір обмежити поставки нафтопродуктів в Білорусь для зниження реекспорту до країн Європейського союзу. Передбачається, що Білорусь постачає Польщі та Німеччині нафту, яку закуповує без мит.