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Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель

Новости » Энергетика    08.04.2019 - 19:21
Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель
Фото: цены на нефть (statoil.com)

По состоянию на 18:35 по киевскому времени цена выросла до 71,01 доллара

Цена на нефть североморской  марки Brent сегодня вечером, 8 апреля, превысила 71 доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на биржу ICE в Лондоне.

Цена выросла по состоянию на 18:35 по киевскому времени до 71,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти Brent находилась выше уровня 70 долларов за баррель 12 ноября 2018 года.

Напомним, цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 8 апреля 2019 года, превысила 70 долларов за баррель.

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 70,63 доллара за баррель. Это еще 0,41% выше показателя предыдущего торгового дня. Таким образом, цены на нефть достигли максимальных значений с ноября 2018 года.

Добавим, по итогам первого квартала 2019 года цены на нефть показали рекордный рост за 10 лет.

В частности, цены на Brent за I квартал 2019 года выросли на 27%, на американскую нефть WTI - более чем на 32%. В то же время аналитики банка Barclays выразили уверенность, что цены на нефть сохранят рост во втором квартале и в среднем составят 73 доллара за баррель для нефти Brent и 65 долларов для WTI.

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