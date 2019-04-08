Цены на нефть превысили психологическую отметку

Фото: цены на нефть превысили 70 долларов (statoil.com)

Цена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 8 апреля 2019 года, превысила 70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные MarketWatch.

В частности, по состоянию на 09:30 по киевскому времени цена нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 70,63 доллара за баррель. Это еще 0,41% выше показателя предыдущего торгового дня. Таким образом, цены на нефть достигли максимальных значений с ноября 2018 года.

Отметим, нефть дорожает из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии, а также санкций против экспорта из Ирана и Венесуэлы.

Напомним, на прошлой неделе цены на нефть несколько раз обновили максимум с начала 2019 года.

Кроме того, по итогам первого квартала 2019 года цены на нефть показали рекордный рост за последние 10 лет. В частности, цены на Brent за I квартал 2019 года выросли на 27%, на американскую нефть WTI - более чем на 32%. В то же время аналитики банка Barclays выразили уверенность, что цены на нефть сохранят рост во втором квартале и в среднем составят 73 доллара за баррель для нефти Brent и 65 долларов для WTI.