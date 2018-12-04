Цена нефти Brent превысила 62 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке в 62,43 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 4 декабря 2018 года, поднялась выше отметки в 62 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:20 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 62,43 доллара. Это на 1,79% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, вчера стало известно о выходе Катара из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Формальной причиной такого решения стали планы нарастить добычу природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год. В Катаре подчеркнули, что выход из картеля не связан с блокадой страны другими членами ОПЕК - Саудовской Аравией и ОАЭ.

Как писало РБК-Украина, заявление Катара о выходе из ОПЕК незначительно понизило нефтяные котировки. В частности, после заявления министра энергетики Катара цена на Brent снизилась на несколько центов до 62,05 доллара за баррель на 09:10 по киевскому времени, а ближе к обеду вообще опустилась ниже отметки в 62 доллара.