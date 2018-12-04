Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці в 62,43 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 4 грудня 2018 року, піднялася вище позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:20 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 62,43 долара. Це на 1,79% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, вчора стало відомо про вихід Катару з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 січня 2019 року. Формальною причиною такого рішення стали плани наростити видобуток природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік. У Катарі підкреслили, що вихід з картелю не пов'язаний з блокадою країни іншими членами ОПЕК - Саудівською Аравією та ОАЕ.

Як повідомляло РБК-Україна, заява Катару про вихід з ОПЕК незначно знизила нафтові котирування. Зокрема, після заяви міністра енергетики Катару ціна на Brent знизилася на кілька центів до 62,05 долара за барель на 09:10 за київським часом, а ближче до обіду взагалі опустилася нижче позначки в 62 долара.