Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 60,29 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 7 декабря 2018 года, поднялась выше отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 13:42 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,29 доллара. Это на 1,31% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее агентство Reuters заявило, что Иран, Венесуэлу и Ливию могут исключить из сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в 2019 году. В частности, Тегеран остается основным препятствием к заключению соглашения о сокращении добычи нефти, поскольку Саудовская Аравия до сих пор не согласилась на уступки для Ирана, который находится под американскими санкциями.

Отметим, 6 декабря члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки. В то же время на этой неделе президент США Дональд Трамп призвал картель и союзников не сокращать добычу в 2019 году.