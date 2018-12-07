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Ціна нафти Brent перевищила 60 доларів за барель

Новини » Енергетика    07.12.2018 - 12:55
Ціна нафти Brent перевищила 60 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 60,29 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 7 грудня 2018 року, піднялася вище позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 13:42 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,29 долара. Це на 1,31% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters заявило, що Іран, Венесуелу та Лівію можуть виключити з угоди ОПЕК+ щодо обмеження видобутку нафти до 2019 року. Зокрема, Тегеран залишається основною перешкодою до укладення угоди про скорочення видобутку нафти, оскільки Саудівська Аравія досі не погодилася на поступки для Ірану, який знаходиться під американськими санкціями.

Відзначимо, 6 грудня члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) прийшли до попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти як мінімум на 1,3 млн барелів на добу. У той же час на цьому тижні президент США Дональд Трамп закликав картель і союзників не скорочувати видобуток в 2019 році.

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