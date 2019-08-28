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Цена нефти Brent превысила 60 долларов

Новости » Экономика    28.08.2019 - 10:59
Цена нефти Brent превысила 60 долларов
Фото: добыча нефти (OilNow)

Росту цен способствовали данные по запасам нефти в США

Мировые цены на нефть повышаются 28 августа после выхода данных, указавших на более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов в США, ослабивших беспокойство об экономике на фоне торговой войны США и Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,0%, до 60,10 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,3%, до 55,63 доллара за баррель.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти снизились на 11,1 миллиона баррелей до 452,7 миллиона за неделю, завершившуюся 23 августа, тогда как аналитики предполагали, что они сократятся на 2,1 миллиона баррелей.

Еженедельный отчет правительства США должен быть опубликован в 28 августа, и если официальные данные подтвердят данные API, то это будет самое большое недельное снижение за девять недель.

Тем не менее, как отмечает Reuters, опасения о глобальном росте на фоне торговой войны между США и Китаем, которые являются двумя крупнейшими потребителями нефти, скорее всего, ограничат рост цен.

Как сообщало РБК-Украина, после введения Китаем ответных тарифов на товары из США стоимостью около 75 млрд долларов, цены на нефть упали на на 3%. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,09% до 58,67 долларов за баррель, а WTI - на 3,09 до 53,64 за баррель долларов.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

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