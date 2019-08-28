Ціна нафти Brent перевищила 60 доларів

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Зростання цін сприяли дані по запасах нафти в США

Світові ціни на нафту підвищуються 28 серпня після виходу даних, що вказують на більш різке, ніж очікувалося, скорочення запасів у США, що ослабили занепокоєння щодо економіку на тлі торгової війни США і Китаю. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,0%, до 60,10 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,3%, до 55,63 долара за барель.

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси нафти знизилися на 11,1 мільйона барелів до 452,7 мільйона за тиждень, що завершився 23 серпня, тоді як аналітики припускали, що вони скоротяться на 2,1 мільйона барелів.

Щотижневий звіт уряду США повинен бути опублікований в 28 серпня, і якщо офіційні дані підтвердять дані API, то це буде найбільше тижневе зниження за дев'ять тижнів.

Тим не менш, як зазначає Reuters, побоювання про глобальне зростання на тлі торгової війни між США і Китаєм, які є двома найбільшими споживачами нафти, швидше за все, обмежать зростання цін.

Як повідомляло РБК-Україна, після введення Китаєм відповідних тарифів на товари із США вартістю близько 75 млрд доларів, ціни на нафту впали на 3%. У понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,09% до 58,67 доларів за барель, а WTI - на 3,09 до 53,64 доларів за барель.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.