ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нефть выросла в цене после заявлений Трампа о возможной сделке с Китаем

Новости » Энергетика    27.08.2019 - 11:21
Нефть выросла в цене после заявлений Трампа о возможной сделке с Китаем
Фото: добыча нефти (OilNow)

Фьючерсы на Brent выросли на 0,41%, на WTI - на 0,45%

Цены на нефть выросли после того, как США и Китай заявили о возможном заключении торговой сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,41% до 58,94 дол. за баррель по состоянию на 8:25 вторника. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли на 0,45% до 53,88 дол. за баррель.

Повышение цены произошло после того, как в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что между США и Китаем может быть заключена торговая сделка. Ранее относительно снижения эскалации экономического конфликта и разрешение спора путем "спокойных" переговоров выступил с заявлением вице-премьер Госсовета Китайской народной республики Лю Хэ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после введения Китаем ответных тарифов на товары из США стоимостью около 75 млрд долларов, цены на нефть упали на на 3%. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,09% до 58,67 долларов за баррель, а WTI - на 3,09 до 53,64 за баррель долларов.

Также сообщалось, что Иран попросил Европейский союз разрешить экспорт нефти и дать доступ к счетам. В обмен на это в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке.

Беларусь намерена усилить контроль качества нефти из России "Укртранснафта" увеличила объемы транспортировки нефти
Новости Украины нефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь