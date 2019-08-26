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Цены на нефть снижаются из-за эскалации между США и Китаем

Новости » Энергетика    26.08.2019 - 09:47
Цены на нефть снижаются из-за эскалации между США и Китаем
Фото: добыча нефти (OilNow)

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,09% до 58,67 долларов за баррель

Цены на нефть упали на 3% в пятницу после того, как Китай объявил о введение ответных тарифов на товары из США стоимостью около 75 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это стало новым витком напряженности в затяжном торговом споре между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, к 18:46 фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,09% до 58,67 долларов за баррель, а WTI - на 3,09 до 53,64 за баррель долларов. Китай сообщил ранее в пятницу о плане введения ответных тарифов на американские товары стоимостью около 75 млрд долларов.

Напомним, Фондовые биржи Азии отреагировали резким падением на усиление торговой войны между США и Китаем. Ключевой индекс Nikkei, который отражает динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 500 пунктов (на 2,5% по сравнению с показателями минувшей пятницы) - до отметки 20238,28. Индекс Topиx снизился на 30,17 пункта, или на 2,01% - до отметки 1472,08.

В начале августа на фоне торговой войны с Китаем в США произошел обвал на рынке акций. В частности, индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9%, Nasdaq - на 3,5№.

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