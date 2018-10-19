Цена нефти Brent поднялась выше 80 долларов за баррель       

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке 80,08 доллара

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 19 октября 2018 года, поднялась выше отметки 80 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 13:30 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 80,08 доллара за баррель. Это на 0,59% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цена нефти марки Brent стабилизировалась вблизи отметки 80 долларов, несмотря на рост курса доллара США. Поддержку нефтяным контрактам обеспечили опасения, что Вашингтон может наложить санкции на Саудовскую Аравию в случае, если по итогам расследований будет доказана причастность властей к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в начале октября.

Также отметим, согласно последним данным американского Минэнерго, ежедневно в США импортируется в среднем 870 тыс. баррелей в сутки из Саудовской Аравии.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что цена нефти марки Brent в средней перспективе будет превышать 80 долларов за баррель в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.