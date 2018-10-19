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Ціна нафти Brent піднялася вище 80 доларів за барель

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 13:41
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 80,08 долара

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 19 жовтня 2018 року, піднялася вище за позначку 80 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 13:30 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 80,08 долара за барель. Це на 0,59% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціна нафти марки Brent стабілізувалася поблизу позначки 80 доларів, незважаючи на зростання курсу долара США. Підтримку нафтовим контрактам забезпечили побоювання, що Вашингтон може накласти санкції на Саудівську Аравію у разі, якщо за підсумками розслідування буде доведено причетність влади до вбивства журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі на початку жовтня.

Також зазначимо, згідно з останніми даними американського Міненерго, щодня в США імпортується в середньому 870 тис. барелів на добу з Саудівської Аравії.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що ціна нафти марки Brent в середній перспективі буде перевищувати 80 доларів за барель у зв'язку зі зниженням поставок з Венесуели та Ірану.

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