Цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 77,24 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 31 мая 2018 года, находится выше отметки в 77 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:40 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,24 доллара за баррель. Это на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, торги в среду завершились более чем впечатляющим ростом. В частности, торги на Brent стартовали с отметки 75,4 долларов за баррель, в первые часы демонстрировали снижение, после чего перешли к росту, который завершился на отметке 77,9 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и Иран решили создать совместную рабочую группу по решению проблем в сфере нефтяной торговли, которые могут возникнуть из-за санкций США.