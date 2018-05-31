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Цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    31.05.2018 - 13:58
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 77,24 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 31 мая 2018 года, находится выше отметки в 77 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:40 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,24 доллара за баррель. Это на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Отметим, торги в среду завершились более чем впечатляющим ростом. В частности, торги на Brent стартовали с отметки 75,4 долларов за баррель, в первые часы демонстрировали снижение, после чего перешли к росту, который завершился на отметке 77,9 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и Иран решили создать совместную рабочую группу по решению проблем в сфере нефтяной торговли, которые могут возникнуть из-за санкций США.

 

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Теги публикации: Brent, нефть, торги, Биржа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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