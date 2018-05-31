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Ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель

НовиниЕнергетика    31.05.2018 - 13:58
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 77,24 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 31 травня 2018 року, знаходиться вище позначки 77 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 14:40 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,24 долара за барель. Це на 0,01% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, фондові торги в середу завершилися більш ніж вражаючим зростанням. Зокрема, торги на Brent стартували з позначки 75,4 доларів за барель, в перші години демонстрували зниження, після чого перейшли до зростання, яке завершилося на позначці 77,9 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз та Іран вирішили створити спільну робочу групу з вирішення проблем у сфері нафтової торгівлі, які можуть виникнути через санкції США.

 

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Теги публікації: Brent, нефть, торги, Биржа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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