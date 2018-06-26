Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,25 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 26 июня 2018 года, торгуется выше 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 18:35 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,25 доллара за баррель. Это на 1,48% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что два крупнейших покупателей нефти в Азии - Китай и Индия - намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. Так, Индия и Китай обсуждают пути увеличения импорта сырой нефти США в Азию для сокращения зависимости от членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).