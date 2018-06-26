Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 75,25 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 26 червня 2018 року, торгується вище 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 18:35 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,25 долара за барель. Це на 1,48% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два найбільших покупців нафти в Азії - Китай і Індія мають намір купувати більше американської нафти для боротьби з домінуванням країн ОПЕК на азіатському ринку. Так, Індія і Китай обговорюють шляхи збільшення імпорту сирої нафти США в Азію для скорочення залежності від членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).