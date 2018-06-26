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Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    26.06.2018 - 18:42
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 75,25 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 26 червня 2018 року, торгується вище 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 18:35 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,25 долара за барель. Це на 1,48% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два найбільших покупців нафти в Азії - Китай і Індія мають намір купувати більше американської нафти для боротьби з домінуванням країн ОПЕК на азіатському ринку. Так, Індія і Китай обговорюють шляхи збільшення імпорту сирої нафти США в Азію для скорочення залежності від членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель Нафта Brent торгується вище 75 доларів за барель
Теги публікації: нефть, Brent  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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