Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,15 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 19 июня 2018 года, торгуется выше 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,15 доллара за баррель. Это на 0,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение об увеличении добычи нефти. Так, источники Bloomberg сообщали, что несмотря на возражения Ирана, чиновники из ряда других стран настроены оптимистично, и решение об увеличении добычи может быть принято на этой неделе в Вене.