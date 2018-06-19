Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 75,15 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 19 червня 2018 року, торгується вище 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:05 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,15 долара за барель. Це на 0,99% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени ОПЕК обговорюють компромісну угоду про збільшення видобутку нафти. Так, джерела Bloomberg повідомляли, що незважаючи на заперечення Ірану, чиновники з ряду інших країн налаштовані оптимістично, і рішення про збільшення видобутку може бути прийнято на цьому тижні у Відні.