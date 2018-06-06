Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти Brent составляет 75,92 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 6 июня 2018 года, составляет более 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:04 6 июня цена барреля нефти Brent находится на уровне 75,92 долларов за баррель. Это на 2,03% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, 31 мая цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель.

Аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году.

Согласно опросу, в котором приняли участие 36 аналитиков, средняя цена европейской эталонной марки Brent составит 71,68 доллара за баррель в 2018 году, что выше предыдущего прогноза на уровне 67,40 долларов за баррель.