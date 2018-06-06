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Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    06.06.2018 - 11:08
Фото: морська бурова платформа (wikipedia.org)
Фото: морська бурова платформа (wikipedia.org)

Вартість бареля нафти Brent становить 75,92 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 6 червня 2018 року, становить понад 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:04 6 червня ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 75,92 доларів за барель. Це на 2,03% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, 31 травня ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель.

Аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 36 аналітиків, середня ціна європейської еталонної марки Brent складе 71,68 долара за барель у 2018 році, що вище попереднього прогнозу на рівні 67,40 доларів за барель.

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Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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