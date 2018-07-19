Цена нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,22 долларов за баррель

Цена североморской марки нефти Brent сегодня днем, 19 июля 2018 года, поднялась выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 16:38 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,22 доллара за баррель. Это на 1,23% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напоним, ранее РБК-Украина сообщало, что гендиректор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне не исключает, что цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы. С таким заявлением он выступал в мае текущего года. Среди причин подорожания нефти Пуянне, в частности, называл экономический кризис в Венесуэле, а также решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из ядерной сделки, заключенной с Ираном, а также введение санкций против Ирана.