Ціна нафти Brent піднялася вище 73 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 73,22 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 19 липня 2018 року, піднялася вище позначки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 16:38 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,22 долара за барель. Це на 1,23% вище за рівень закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що гендиректор французької нафтової компанії Total Патрік Пуянне не виключає, що ціна на нафту може зрости до 100 доларів за барель в найближчі місяці. З такою заявою він виступав у травні поточного року. Серед причин подорожчання нафти Пуянне, зокрема, називав економічну кризу в Венесуелі, а також рішення президента США Дональда Трампа про вихід країни з ядерної угоди, укладеної з Іраном, а також введення санкцій проти Ірану.