Ціна нафти Brent піднялася вище 72 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 72,57 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 серпня 2018 року, знаходиться вище позначки 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:07 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,57 долара за барель. Це на 0,27% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту змінюються слабо і різноспрямовано в понеділок на тлі даних Baker Hughes про зростання числа бурових минулого тижня в США на 10 одиниць - до 869 установок, що є максимумом з березня 2015 року.

Крім того, нафтовий ринок підтримують побоювання скорочення постачань нафти з Ірану у зв'язку з підготовкою санкцій США, які повинні набути чинності 5 листопада. Минулої суботи міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф виключив можливість переговорів Тегерана з США на полях Генасамблеї ООН в цьому році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація має намір обмежити поставки нафтопродуктів до Білорусі для зниження реекспорту.