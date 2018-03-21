Ціна нафти Brent піднялася вище 69 доларів за барель

Нафта Brent торгується вище 69 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 21 березня 2018 року, піднялася вище позначки в 69 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 17:17 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 69,01 долара за барель. Це на 2,10% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні станом на 12:34 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 68,02 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Співдружність країн-видобувачів нафти (ОПЕК) прогнозує зростання світового попиту на нафту на рівні 1,6 млн барелів на добу в 2018 році.

Зокрема, президент ОПЕК Сухайл Аль Мазруэй повідомляв, що збільшення Сполученими Штатами Америки видобутку сланцевої нафти не зробить істотного впливу на обсяги світового виробництва сирої нафти, оскільки буде поглинуте нею.