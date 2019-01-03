ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціна нафти Brent піднялася вище 56 доларів за барель

Новини » Енергетика    03.01.2019 - 15:36
Ціна нафти Brent піднялася вище 56 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent подорожчала на 7,41%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 3 січня 2019 року, знаходиться вище позначки в 56 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:25 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 56,07 долара. Це на 7,41% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна за барель нафти Brent складала 54,38 долара.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Крім того, повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухані заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни. Рухані пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

НБУ назвав причини падіння цін на нафту Вкрадену з нафтопроводу "Дружба" нафту знайшли на території санаторію
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся