Ціна нафти Brent піднялася вище 56 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent подорожчала на 7,41%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 3 січня 2019 року, знаходиться вище позначки в 56 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:25 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 56,07 долара. Це на 7,41% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна за барель нафти Brent складала 54,38 долара.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Крім того, повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухані заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни. Рухані пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.