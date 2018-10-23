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Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 10:52
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на уровне 79,48 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 23 октября 2018 года, опустилась ниже отметки в 80 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,44% до 79,48 долларов за баррель.

Фьючерсные контракты на североамериканскую нефть WTI торговались по 69,15 долларов за баррель, что на 0,3% ниже предыдущего закрытия.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, Эр-Рияд скоро увеличит добычу нефти до 11 миллионов баррелей в сутки по сравнению с текущими 10,7 миллиона баррелей в сутки.

Он также добавил, что резервные производственные мощности Саудовской Аравии позволяют ей вывести добычу на уровень 12 миллионов баррелей нефти в сутки.

Отметим, днем 22 октября, цена нефти Brent находилась на уровне 79,90 долларов за баррель.

Напомним, организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) не удается вывести на рынок обещанные дополнительные объемы нефти, так как снижение производства сырья в Иране, Венесуэле и Анголе перебивает прирост в других странах.

Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель Нефть Brent торгуется выше 80 долларов за баррель  
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