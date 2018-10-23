Ціна нафти Brent опустилася нижче 80 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на рівні 79,48 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 23 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки у 80 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,44% до 79,48 доларів за барель.

Ф'ючерсні контракти на північноамериканську нафту WTI торгувалися за 69,15 доларів за барель, що на 0,3% нижче попереднього закриття.

За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, Ер-Ріяд скоро збільшить видобуток нафти до 11 мільйонів барелів на добу в порівнянні з поточними 10,7 мільйона барелів на добу.

Він також додав, що резервні виробничі потужності Саудівської Аравії дозволяють їй вивести видобуток на рівень 12 мільйонів барелів нафти на добу.

Зазначимо, вдень 22 жовтня, ціна нафти Brent перебувала на рівні 79,90 доларів за барель.

Нагадаємо, організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) не вдається вивести на ринок обіцяні додаткові обсяги нафти, так як зниження виробництва сировини в Ірані, Венесуелі та Анголі перебиває приріст в інших країнах.