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Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    02.07.2018 - 10:10
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 78,48 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 2 июля 2018 года, торгуется ниже 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,48 долларов за баррель. Это на 1,28% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что по данным источников Reuters, Министерство нефти Индии попросило нефтепереработчиков подготовиться к "резкому сокращению или прекращению" импорта иранской нефти с ноября. Такие действия Индии свидетельствуют о том, что Нью-Дели реагирует на намерение США сократить торговые связи с Ираном.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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