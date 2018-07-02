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Ціна нафти Brent опустилася нижче 79 доларів за барель

НовиниЕнергетика    02.07.2018 - 10:10
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 78,48 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 2 липня 2018 року, торгується нижче за 79 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:05 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 78,48 доларів за барель. Це на 1,28% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними джерел Reuters, Міністерство нафти Індії попросило нафтопереробників підготуватися до "різкого скорочення або припинення" імпорту іранської нафти з листопада. Такі дії Індії свідчать про те, що Нью-Делі реагує на намір США скоротити торговельні зв'язки з Іраном.

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Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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