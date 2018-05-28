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Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    28.05.2018 - 08:34
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 75,09 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 28 мая 2018 года, опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,09 доллара за баррель. Это на 1,62% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Нефть продолжает падение, обновляя минимумы с начала мая 2018, поскольку участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за связанных с Венесуэлой и Ираном рисков. По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу от 300 тыс. баррелей в сутки до 1 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее Иран выдвинул требования Европе по сохранению ядерной сделки без США. В частности, Тегеран настаивает на гарантиях продажи иранской нефти в случае проблем из-за позиции США.

 

В США до конца 2019-го добыча нефти достигнет 12 млн баррелей в сутки
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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