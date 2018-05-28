Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 75,09 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 травня 2018 року, опустилася нижче позначки у 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 08:10 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,09 долара за барель. Це на 1,62% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нафта продовжує падіння, оновлюючи мінімуми з початку травня 2018, оскільки учасники ринку побоюються, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) може вже в червні збільшити видобуток через пов'язані з Венесуелою та Іраном ризики. За різними оцінками, ОПЕК+ може наростити видобуток від 300 тис. барелів на добу до 1 млн барелів на добу.

Нагадаємо, раніше Іран висунув вимоги Європі щодо збереження ядерної угоди без США. Зокрема, Тегеран наполягає на гарантіях продажу іранської нафти в разі проблем через позиції США.