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Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    28.05.2018 - 08:34
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 75,09 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 травня 2018 року, опустилася нижче позначки у 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 08:10 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,09 долара за барель. Це на 1,62% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нафта продовжує падіння, оновлюючи мінімуми з початку травня 2018, оскільки учасники ринку побоюються, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) може вже в червні збільшити видобуток через пов'язані з Венесуелою та Іраном ризики. За різними оцінками, ОПЕК+ може наростити видобуток від 300 тис. барелів на добу до 1 млн барелів на добу.

Нагадаємо, раніше Іран висунув вимоги Європі щодо збереження ядерної угоди без США. Зокрема, Тегеран наполягає на гарантіях продажу іранської нафти в разі проблем через позиції США.

 

У США до кінця 2019-го видобуток нафти досягне 12 млн барелів на добу
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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