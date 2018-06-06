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Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    06.06.2018 - 16:02
Иллюстративное фото (lukoil.ru)
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Стоимость барреля нефти Brent составляет 74, 97 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 6 июня 2018 года, составляет менее 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:58 6 июня цена барреля нефти Brent находится на уровне 74,97 долларов за баррель. Это на 0,75% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, 5 июня сообщалось, что власти Соединенных Штатов Америки просят Саудовскую Аравию и других членов ОПЕК увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в день.

Bloomberg подчеркивает, что Вашингтон обратился к странам ОПЕК на фоне роста стоимости барреля до рекорда за последние три года. Кроме того, просьба последовала за введением санкций против экспорта сырья Ираном.

Источники Bloomberg сочли просьбу США о повышении добычи необычной. Неизвестно, как именно американские представители контактировали с членами ОПЕК по этому вопросу.

Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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