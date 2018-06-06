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Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    06.06.2018 - 16:02
Ілюстративне фото (lukoil.ru)
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Вартість бареля нафти Brent становить 74, 97 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 6 червня 2018 року, становить менш як 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:58 6 червня ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 74,97 доларів за барель. Це на 0,75% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки просить Саудівську Аравію і деяких інших членів ОПЕК збільшити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. 

Bloomberg підкреслює, що Вашингтон звернувся до країн ОПЕК на тлі зростання вартості бареля до рекорду за останні три роки. Крім того, прохання послідувало за введенням санкцій проти експорту сировини Іраном.

Джерела Bloomberg визнали прохання США про підвищення видобутку незвичайним. Невідомо, як саме американські представники контактували з членами ОПЕК з цього питання.

Ціна нафти Brent піднялася вище 75 доларів за барель Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель
Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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